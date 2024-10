Mambo, Ghiaccio e Bosco: tre animali che vanno salvati presto presto • Terzo Binario News

MAMBO , bellissimo pit bull di taglia medio/grande è nato 1.1.2021. Fisico forte, muscoloso e nerboruto non è un cane da divano ma necessita di una guida ferma e responsabile.

MAMBO ha bisogno di un’adozione consapevole, adatto a persone con esperienza.

E’ bellissimo GHIACCIO, nato 1.5.2018. Di taglia medio/grande, abituato in appartamentocerca una casa e una famiglia per sempre.

MAMBO E GHIACCIO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Ma è meglio andare a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

In canile da tutta la vita… EPPURE di un cane basterebbe guardare soltanto lo SGUARDO senza dover raccontare NULLA

BOSCO si sta spegnendo… quando sono entrato nel suo box a differenza di altri cani che ti corrono incontro per una carezza, lui è rimasto lì immobile… mezzo cieco, quasi sordo ormai un numero fra tanti… NON ci CREDE più. Mi hanno detto che mangia poco e ha smesso di abbaiare. Credo NON abbia più voglia di vivere.

Siamo a Napoli ma adottabile al centro e nord Italia se vuoi SALVARLO scrivici una presentazione su whatsapp al 339 283 14 22 Non avrà molto da vivere… speriamo di fare in tempo dolce BOSCO.