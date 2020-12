Maltrattamenti in famiglia, lancia oggetto di marmo contro il marito: arrestata - Terzo Binario News

Ha lanciato un oggetto di marmo contro il marito. E questo, a detta dell’uomo, non è stato un episodio isolato. Agli investigatori, infatti, ha riferito di essere stato bersaglio di vessazioni a parte della moglie, una 49enne ucraina, arrestata dalla Polizia.

L’ennesimo capito di una storia di maltrattamenti in famiglia è accaduto il 26 dicembre, in zona Centocelle, a Roma: alle 23,40 gli agenti del commissariato Torpignattara hanno bloccato la donna, poi accompagnata in carcere.

c.b.