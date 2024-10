Maltratta la compagna, 35enne arrestato a Cerveteri • Terzo Binario News

Un 35enne pregiudicato è stato arrestato dalla Compagnia Carabinieri di Civitavecchia a seguito delle percosse, le ennesima, verso la compagna.

La donna, dopo essersi allontanata, ha riferito ai militari di essere molto preoccupata per le minacce ricevute via social e per averlo notato vicino casa intento a sparla.

Al termine del l’indagine, i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto differito dell’uomo, poi tradotto in carcere.

L’evento si colloca in una più ampia attività di contrasto alla violenza di genere.

Pertanto si ribadisce l’importanza di chiamare il 112 in caso di necessità.