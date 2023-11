Maltempo su Santa Marinella, i pompieri abbattono un albero pericolante • Terzo Binario News

Interventi anche per cartelloni pubblicitari, cornicioni e insegne resi instabili dal vento

Intorno alle 17.30 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via di Santa Maria della Visitazione per abbattere un albero ad alto fusto reso instabile dal vento.

Si rischiava che potesse cadere sulla strada csì i pompieri lo hanno adagiato e dopo due ore di lavoro lo hanno rimosso e segato.

Oltre a questo, doversi interventi per la messa in sicurezza di insegne, cornicioni e cartelloni pubblicitari.