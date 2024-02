Come preannunciato nel primo pomeriggio di oggi, saranno due giorni di maltempo sul Litorale. Pochi minuti fa la conferma, con la Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta gialla per le prossime 24/36 ore. Sul Litorale e in particolare sulla nostra zona di riferimento, previsti fortissimi venti di burrasca, pioggia e mareggiate lungo la costa.

Pubblicato venerdì, 9 Febbraio 2024 @ 17:15:52