Maltempo, Roma Capitale elenca i disagi - Terzo Binario News

Questa notte pattuglie della Polizia Locale di Roma sono state impegnate in diverse zone del territorio capitolino per far fronte ai disagi causati dall’ondata di maltempo e abbondanti piogge cadute che hanno provocato alcuni allagamenti .

I principali interventi si sono registrati in zona Tiburtina, Prenestina, Tiberina, Cassia , Appia , Collatina. Sulla via Collatina , causa consistente allagamento di un ampio tratto , è stato necessario l’intervento di numerose pattuglie per mettere in sicurezza l’area con chiusura a partire dalle ore 3.30 di questa mattina e tuttora in corso .

Al momento sta proseguendo l’attività di vigilanza e monitoraggio da parte delle pattuglie nelle aree più colpite dal maltempo. Da qualche ora , causa vento forte, molti interventi della Polizia Locale si stanno concentrando nella verifica delle segnalazioni per rami caduti. In particolare sulla Cassia, altezza Formellese, si registra la caduta di un albero che al momento non sta provocando disagi alla circolazione. Per ora non si registrano danni a cose o persone.