Maltempo: albero frana vicino al Giulio Cesare - Terzo Binario News

“All’altezza del Liceo Giulio Cesare, si è schiantato a terra l’ennesimo pino; per fortuna non ci sono state vittime ma come sempre per pura casualità… Lo stato di manutenzione degli alberi da parte del Comune di Roma è totalmente deficitario e non si può sperare solo nella buona sorte. La situazione ormai è fuori controllo ed è necessario intervenire immediatamente per evitare che accada, prima o poi, qualcosa di grave”. Così in una nota Holljwer Paolo e Sandra Bertucci, Consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia nel Municipio II, Stefano Erbaggi e Alessandra Consorti, del Direttivo Romano di FdI.

“Continuano a prenderci in giro con inutili monitoraggi da mesi, attese infinite, sia da parte del Comune che del Municipio II: nessuno vuole negare la difesa di un contesto storico del quartiere ma la sicurezza dei cittadini, sopratutto in prossimità di una scuola che accoglie centinaia di studenti, è e deve essere la priorità. La Sindaca Raggi intervenga subito prima che sia troppo tardi”, concludono nel loro appello alle Amministrazioni comunale e municipale.