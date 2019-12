Maltempo, Academy Ladispoli bloccata a Fiumicino: a rischio la gara con la Torres - Terzo Binario News

Appello Prociv: “Non passate vicino agli alberi”

Per problemi di maltempo la squadra della Academy Ladispoli è tutt’ora all’interno dell’aereo fermo nell’aeroporto di Fiumicino e non partirà prima delle 12:30. La società ha attivato i canali con la Federazione e la Torres Calcio al fine di valutare come previsto da regolamento la situazione migliore per lo svolgimento della partita.

La Protezione Civile di Ladispoli vista l’allerta meteo, diramata per la giornata di ieri, sabato 21 ed oggi, domenica 22 dicembre, con previsione di venti da forti a burrasca, e considerato che l’allerta meteo rimarrà attiva fino a stasera, consiglia vivamente di non transitare nelle aree pubbliche con presenza di alberi per tutta la durata dell’allerta e di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante,coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.In caso di necessità o per segnalare situazioni di pericolo la cittadinanza può contattare il numero per le emergenze 347 63 56 856.