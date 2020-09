Maltempo a Roma: strade allagate e caduta rami, albero crollato su auto in sosta - Terzo Binario News

Oltre cento gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale a seguito dell’ondata di maltempo di domenica 27 settembre.

Il numero delle segnalazioni è aumentato via via nel corso del pomeriggio, con pattuglie impegnate per fornire ausilio alla cittadinanza e per mettere in sicurezza aree colpite da caduta rami o allagamenti – per esempio – lungo via Palmiro Togliatti, via Cristoforo Colombo, Circonvallazione Ostiense e in via Salaria, all’altezza dello svincolo di Fidene. O anche via Matteo Brandello, all’incrocio con viale Jonio e il ponticello allagato in zona Corcolle.

Ma anche a Piana del Sole non è andata meglio. Come raccontato da Angelo Vastola (Pd): “Il quartiere, territorio a rischio idrogeologico, oltre che essere sempre a rischio allagamento, vive ad ogni pioggia disagi di vivibilità gravosi. Sprovvisto di raccolta di acque meteoriche, fa si che le stesse, ristagnino in strada. Questo comporta l’impossibilità per i pedoni e residenti, percorrere tratti stradali a causa di allagamenti”.

“Resto della convinzione che si debba avviare attraverso un lavoro politico/amministrativo, affinché si possa procedere ad un attenzione di bonifica del territorio.Le strade del quartiere anche essendo private, ma aperte a pubblico transito, non possono e non devono restare terra di nessuno. Dobbiamo ottenere attraverso le amministrazioni, quell’attenzione, al fine di ottenere dialogo e confronto attualmente inesistente.L’abbandono e la mancanza di dialogo e confronto, ci ha tagliato fuori dalla possibilità di progredire. Il ponticello chiuso da due anni, è uno degli esempi più schiaccianti”

In via dei Matteini, infine, un albero presente su un terreno privato è caduto su strada danneggiando un veicolo in sosta. Non ci sono feriti.

Foto Facebook Angelo Vastola

Foto Facebook Giardini di Corcolle Info & Attualità

Foto Facebook Reporter Montesacro