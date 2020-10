Maltempo a Roma: rami caduti, chiusa stazione metro e strade allagate - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Strade allagate, chiusa la stazione metro Cipro (poi riaperta) e rami caduti. Il maltempo a Roma è arrivato mercoledì 7 ottobre.

Strade allagate sono state segnalate in via della Valle dei Fontanili, via Fracchia, via della Cecchina, tra via delle Isole Curzolane e via Giovanni Conti.

Un albero è caduto in via di Valle Aurelia, all’angolo con via Giuseppe Bonaccorsi: sul posto Vigili del fuoco e agenti della Polizia locale del Gruppo Aurelio. Sulla vicenda è intervenuto anche Angelo Belli, coordinatore della Lega nel Municipio XIII: “Avevamo già segnalato la mancata manutenzione su questa via. Un palo della luce è stato piegato. Oggi ci troviamo con un albero caduto”.

Chiuso drive-in al Santa Maria della Pietà

“Si avvisa che, a causa del maltempo, il tampone drive-in del Parco Santa Maria della Pietà resterà temporaneamente chiuso. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. Ci scusiamo del disagio ma la misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori”. Così la Asl Roma 1 in una nota.

📌 Si avvisa che, a causa del maltempo, il tampone drive in 🚗🚗 del #parco #santamariadellapietà resterà temporaneamente… Pubblicato da ASL Roma 1 su Mercoledì 7 ottobre 2020

Foto Facebook Reporter Montesacro

Foto Angelo Belli

In aggiornamento