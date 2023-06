Maltempo a Roma: allagamenti in strada, tromba marina a Ostia • Terzo Binario News

Maltempo a Roma. Pioggia nella Capitale e una tromba marina segnalata al largo del mare di Ostia. Questo il resoconto di quanto accaduto martedì 13 giugno.

Allagamenti in strada sono stati segnalati dal consigliere di FdI nel Municipio XI, Valerio Garipoli, sulla Portuense. Problemi pure nel mercato rionale di Vigna Pia, sempre nel Municipio XI. Interventi dei Vigili del Fuoco anche in via della Maglianella.

Federico Rocca, consigliere comunale di FdI, nota: “Tranquilli siamo pronti per il Giubileo e per l’Expo. Ovviamente pronti a fare una figuraccia internazionale anche perché i romani oramai convivono quotidianamente con questi disagi