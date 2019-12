Maltempo a Roma: alberi caduti nella Capitale, gli interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

Oltre 200 interventi legati al maltempo da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana. Particolare attenzione per il forte vento che ha causato la caduta di alberi in varie zone della città, tra cui via Aurelia Antica, viale Sacco e Vanzetti,via Erasmo Gattamelata, via Anagnina e via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro.

Agenti sul posto per la viabilità e l’assistenza ad automobilisti e residenti. Diverse pattuglie sono intervenute alle ore 12,30 nella zona di Castel Romano, dove a causa di una tromba d’aria è stata disposta in via precauzionale la chiusura del centro commerciale.