Maltempo a Ostia: case allagate, dieci persone salvate dalla Polizia - Terzo Binario News

Case allagate e dieci persone – alcune delle quali con problemi di deambulazione – salvate dalla Polizia. È quanto accaduto lunedì 28 dicembre a Ostia, in via dell’Idroscalo.

Gli agenti del X Distretto e della sezione operativa Fluviale sono entrati in azione con l’utilizzo di Jeep e gommone. In un caso hanno dovuto forzare anche la porta dell’abitazione.

Come detto, dieci persone soccorse, alcune portate fuori in spalla: cinque di loro, al momento, sono state trasportate all’ospedale Grassi per gli accertamenti del caso.

c.b.