Maltempo a Ladispoli, AnimaVerde: "Forte vento...cadono le braccia" - Terzo Binario News

“Gli alberi cadono, stanchi delle capitozzature, con le radici tagliate e secche e piace chiamarli assassini, quasi fosse colpa loro. Ma anche tutto ciò che viene piantato a terra dagli uomini, non se la passa meglio”. Così AnimaVerde nel commentare quanto accaduto lunedì 28 dicembre a Ladispoli, causa maltempo.

“Pali della luce, cartelloni, vasi, cornicioni.Pezzi di asfalto che franano, allagamenti dovuti alle caditoie mai pulite. Nessun criterio durante la messa in opera, nessuna manutenzione, nessuna attenzione. Se usassimo lo stesso criterio di valutazione, di chi non vuole alberi in città, dovremmo cominciare a pensare seriamente a nuovi impianti di illuminazione, meno pericolosi dei pali per strada. Dovremmo ripensare a nuovi sistemi fognari che permettano all’acqua di scorrere, non di creare danni”. Dovremmo scagliarci contro chi rattoppa le strade. Bene, poi non dite che siamo noi!”.

Foto pagina Facebook AnimaVerde