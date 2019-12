Maltempo a Fiumicino: alberi caduti e volano cornicioni - Terzo Binario News

“A causa del forte vento di questa notte e di queste prime ore del mattino si sono registrati disagi sul territorio. In particolare a Passo della Sentinella una persona è stata soccorsa a causa delle mareggiate che ne avevano allagato la casa”. Così il Comune di Fiumicino in una nota.



“Il cimitero di via Portuense è stato chiuso a causa del crollo di un albero. Inoltre un albero è caduto su viale Traiano all’altezza del Ponte 2 Giugno; a Parco Leonardo sono volati calcinacci dal cantiere in corso; a Largo Formichi un albero caduto ha invaso la carreggiata; il semaforo all’incrocio tra viale di Porto e via della Veneziana è stata abbattuto e anche i semafori sul viadotto dell’aeroporto risultano danneggiati. Infine, dentro l’aeroporto Leonardo da Vinci sono caduti alcuni cornicioni che hanno reso necessaria la chiusura del parcheggio di breve sosta”.



“ Si invita alla prudenza, poiché il vento di burrasca proseguirà anche nelle prossime ore”.