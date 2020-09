Maltempo a Fiumicino: alberi caduti e pali pericolanti, gli interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

“È stato soprattutto il vento a creare problemi in città tra ieri pomeriggio e la notte scorsa, impegnando le nostre pattuglie e la Protezione Civile fino alle 3 del mattino”. Lo dichiara la comandante della Polizia Locale, Lucia Franchini.

“Nonostante l’allerta meteo arancione per la pioggia, non ci sono stati allagamenti particolari – spiega la comandante – mentre siamo dovuti intervenire in diverse strade per alberi caduti e pali pericolanti”.

“Gli interventi più importanti sono stati in via Salvatore Cammisa, a Isola Sacra dove un palo Telecom alto 10 metri oscillava pericolosamente minacciando le case intorno – racconta Franchini -. Per metterlo in sicurezza è stato necessario l’intervento di una squadra di tecnici Telecom”.

“Diversi rami e alberi sono caduti in tutto il territorio – prosegue -. In via Tamerici un albero è caduto su un auto senza, per fortuna, arrecare danni al conducente. Anche in via Formoso siamo intervenuti per alcuni alberi abbattuti dal forte vento, mentre è stato necessari chiudere via Moschini per alcuni pioppi pericolanti”.

“Dalle prime ore del mattino la situazione appare più tranquilla, ma le nostre pattuglie continuano a monitorare per intervenire immediatamente in caso di criticità – conclude la comandante -. Ringrazio la Protezione Civile il cui supporto è stato preziosissimo per gestire la situazione”.