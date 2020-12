Maltempo a Civitavecchia, Marina allagata - VIDEO & FOTO - Terzo Binario News

Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta, con scooter caduti, insegne pericolanti e al porto i container cadono

A metà pomeriggio il bilancio del maltempo che sta sferzando Civitavecchia.

Dopo gli interventi di stamani dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio si è continuato, in via Granari per un cornicione pericolante.

Il grosso del lavoro si è poi spostato in centri, al Ghetto, per un’insegna anch’essa instabile.

Ma il guaio più grosso si è creato alla Marina di Civitavecchia dove la mareggiata ha scavalcato gli argini arrivando fino ai bandoni del cantiere, travolgendoli.

Al porto, alcuni container vuoti sono caduti sospinti dal vento.