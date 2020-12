Non bastava una giornata tremenda sul fronte del maltempo per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con diversi interventi: la serata sarà dedicata alla messa in sicurezza delle tegole.

Pompieri al lavoro in via Buonarroti per caditoie e cornicioni, poi salita i collina, ad Allumiere, per la stessa problamtica.

Solo che nel frattempo si è fatta notte, il che ha reso ancora più faticoso l’intervento agli uomini della Bonifazi.