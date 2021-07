Malore mentre guida: muore in auto un 67enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

Un 67enne di Civitavecchia è finito contro una palina della fermata dell’autobus in viale Matteotti a Civitavecchia all’altezza del civico 45, quasi certamente vittima di un malore.

Il fatto è accaduto stamani con l’uomo, un civitavecchiese, che mentre era al volante si è sentito male perdendo il controllo della vettura.

La corsa della Chevrolet è finita contro il lampione, senza coinvolgere altre persone.

Sul posto la Polizia per accertare i fatti e i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza del palo divelto.

I passanti hanno notato il 67enne in auto senza che si muovesse e per questo hanno avvertito la Polizia.