Malore in casa, elisoccorso a Marina di San Nicola - Terzo Binario News

Anziano in codice rosso trasportato al Gemelli

Malore in casa per un anziano, trasportato in condizioni gravi al policlinico Gemelli con l’elicottero del 118.

Il fatto è avvenuto stamani in via Tre Pesci, a Marina di San Nicola. L’uomo, già sofferente per patologie pregresse, è stato trovato incosciente a terra.

I soccorritori hanno fatto alzare subito l’elicottero che lo ha portato, in codice rosso, nel policlinico cattolico.