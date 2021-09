Rilievi effettuati da Roma Capitale

Verso le 21.30 di ieri la Polizia Locale di Roma Capitale, VII Gruppo Tuscolano, è intervenuta in Via Polense, all’altezza del civico 346 , per un incidente stradale.

Un uomo di 55 anni, a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muro con la sua Volkswagen Golf ed è deceduto sul posto.

Non sembrerebbero coinvolti altri mezzi.