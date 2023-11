Malamovida, dal centro alla periferia, interventi della Polizia di Roma Capitale • Terzo Binario News

Intese le verifiche effettuate nella notte appena trascorsa da parte della Polizia di Roma Capitale sulla “malamovida” nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno quali Trastevere, Parioli, Tiburtino, Prenestino.

Gli agenti hanno sanzionato 15 minimarket per non aver rispettato l’Ordinanza Sindacale che ne impone la chiusura dalle ore 22; sanzioni amministrative sono state elevate per vendita e consumo di sostanze alcoliche oltre l’orario consentito; tre verbali elevati per schiamazzi e musica ad alto volume.

Altre sette sanzioni comminate ad attività commerciali non in regola.

Diverse le occupazioni abusive di suolo pubblico riscontrate, e sette sanzioni per irregolarità nel conferimento dei rifiuti urbani.

In tema di sicurezza sicurezza stradale quasi 500 le multe elevate per mancato rispetto delle norme del Codice della Strada; una persona è stata denunciata dagli agenti per interruzione di pubblico servizio.