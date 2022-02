Malamovida a Roma, la polizia locale controlla 250 esercizi: 11 minimarket fatti chiudere - Terzo Binario News

Prosegue l’attività di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, nei luoghi della movida, con particolare attenzione al rispetto delle misure previste dall’Ordinanza Sindacale n.19 del 3 febbraio 2022, adottata per fronteggiare il fenomeno della Malamovida.

Rigorose le verifiche nel I e II Municipio, dal Centro Storico alla zona della Stazione Termini, dal quartiere Prati a San Lorenzo, i caschi bianchi hanno controllato oltre 250 esercizi; scattate le sanzioni e la conseguente chiusura di 5 giorni per undici attività trovate aperte oltre l’orario consentito. Accertamenti da parte degli agenti anche per verificare il rispetto delle disposizioni anti- Covid, dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personale al regolare possesso del Green Pass. Mirati controlli, inoltre, sul versante della sicurezza stradale per contrastare comportamenti pericolosi alla guida: oltre 350 le sanzioni elevate.