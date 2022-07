Malamovida a Ladispoli e Cerveteri, notte di lavoro per i Carabinieri: 5 denunce per alcoltest positivi • Terzo Binario News

Dalla serata di ieri e per tutta la notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “Movida” nei comuni del litorale nord di Roma, tra Cerveteri e Ladispoli.

L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare lo specifico fenomeno, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso di appositi posti di controllo, organizzati per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, i Carabinieri hanno sorpreso e denunciato 5 persone, alla guida delle loro auto con tasso alcolemico superiore al consentito.

Altre 4 persone sono state invece segnalate alla Prefettura perché sorprese con modesti quantitativi si droghe per uso personale.