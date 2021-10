Magnani sui tamponi nelle farmacie di Cerveteri: "Come al solito si arriva tardi" - Terzo Binario News

“A seguito della mobilitazione di tanti liberi cittadini che, tramite petizione, stanno chiedendo di effettuare i tamponi presso le farmacie e a fronte dell’interrogazione che ho presentato nello scorso Consiglio comunale, oltre ai tanti articoli usciti sui giornali locali, voci di corridoio informano che qualcosa si sta muovendo anche a Cerveteri, con la possibilità di avere il servizio nel centro città.

È qualcosa, ovviamente, ma non è tutto e non basta. Perché a partire dal 15 ottobre migliaia di cittadini avranno il problema di esibire il certificato verde per lavorare e non potranno accedere al test senza dover fare lunghe file, decine di kilometri o doverlo pagare a prezzo pieno.

Come al solito nelle cose importanti l’amministrazione arriva tardi. Resta questa triste ed incompleta gestione della pandemia che a Cerveteri ha confezionato soprattutto spot e propaganda. Speriamo, da qui a pochi giorni, di vedere aperte più strutture, affinché i lavoratori non soffrano disagi o peggio, sospensioni dal lavoro che gli costerebbero decurtazioni dallo stipendio.

Invito anzi tutti i cittadini a contattarmi nel caso di disagi, porteremo la loro voce in Consiglio Comunale, nelle istituzioni, davanti a tutti fino dove riusciremo ad arrivare e provando ad andare anche oltre. Cerveteri, alza la testa e pretendi il rispetto dei diritti da chi è sempre pronto a mettere in campo la Costituzione per il proprio ritorno di immagine”.

Alessandro Magnani

Consigliere comunale a Cerveteri