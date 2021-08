Magliani ad Acea: "Ridurre i disagi ai cittadini di Civitavecchia" - Terzo Binario News

Ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Con questo obiettivo il Vicesindaco Manuel Magliani ha scritto una lettera ad Aceta Atro 2, gestore del servizio idrico a Civitavecchia.

Nella missiva, Magliani fa riferimento alle “numerose segnalazioni che stanno pervenendo da diversi giorni ai nostri uffici relativamente ai disservizi idrici (interruzioni dell’erogazione e bruschi cali di pressione) e che interessano cittadini e attività commerciali in numerose zone della città, ferme restando le comunicazioni già pervenute dal gestore inerenti gli incrementi di consumi legati al particolare caldo del periodo e al presunto mancato rispetto dell’ordinanza finalizzata alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche”.

In particolare, “si rappresenta la difficoltà riscontrata da molti utenti a raggiungere il call center di Acea. I cittadini segnalano altresì l’impossibilità di richiedere ed ottenere l’intervento di autobotti per consentire il riempimento dei serbatoi, laddove disponibili, ed ovviare pertanto alla situazione di attuale carenza, per la cui risoluzione l’attuale stazionamento di tre mezzi, non appare efficace”.

Commenta lo stesso Vicesindaco. “I miglioramenti intercorsi in tema di servizio idrico dal nostro insediamento sono sotto gli occhi di tutti. Finora non si sono registrate quelle crisi idriche con le quali i civitavecchiesi convivevano per tutta l’estate, grazie all’impostazione dei rapporti con Acea voluta dal sindaco Tedesco e alla programmazione di interventi infrastrutturali che hanno sensibilmente migliorato la situazione.

Quest’anno però la siccità si sta rilevando particolarmente prolungata e se comprendiamo le oggettive difficoltà di approvvigionamento, insieme a quanto ci riportano i nostri concittadini abbiamo voluto anche indicare possibili vie per ottimizzare il servizio. Ho avuto un colloquio telefonico con dirigenti dell’azienda e ho chiesto questo ulteriore sforzo ad Acea, degli interventi affinché i disagi non finiscano sulle spalle dei cittadini. Raccomandando agli utenti di ridurre gli sprechi, soprattutto in questa fase, continueremo a vigilare sulla qualità del servizio, nel rispetto del ruolo di “ponte” tra l’utenza e il gestore che compete al Comune”, conclude il Vicesindaco.