Magliana, spaccio ai tempi del coronavirus: sequestrati shaboo ed eroina - Terzo Binario News

Sorpreso in flagranza di reato, è stato arrestato ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez. In abiti civili, in servizio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, i poliziotti hanno notato l’ uomo, A.P.C.N., cingalese di 36 anni, in via della Magliana Nuova, aggirarsi con fare sospetto.

Seguito a distanza fino a via Luigi Rava, lo straniero ha raggiunto una ragazza, alla quale ha ceduto un involucro, risultato poi contenere shaboo”, in cambio di una banconota da 50 euro. Bloccati entrambi dagli agenti, sono stati accompagnati negli uffici di polizia.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che lo straniero aveva a carico precedenti di polizia specifici e, perquisito, è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di stupefacente tra eroina e “shaboo”, ben nascosti nelle parti intime. Sequestrata anche la somma di 250 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Per l’acquirente invece, una romana di 29 anni, è scattata la segnalazione alla Prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti.

A seguito della direttissima odierna, A.P.C.N., è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione con pagamento di ammenda pari a 12 mila euro. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Rebibbia.