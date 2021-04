Magliana: onlus che aiuta 200 famiglie resta senza sede, oggi l'ultima distribuzione nel piazzale e "dal Comune nessuna notizia" - Terzo Binario News

Fosco Ieva, presidente dell’associazione Vivere la Gioia: “Cerchiamo uno spazio dove proseguire la nostra attività”

“Nel pomeriggio abbiamo effettuato la distribuzione degli alimenti nel piazzale della ex Scuola Quartararo, dove i lavori non sono ancora iniziati. Non possiamo più utilizzare le stanze e la struttura. Oggi, per l’ultima volta, siamo stati qui”. A parlare è Fosco Ieva, presidente dell’associazione Vivere la Gioia, onlus che da quasi 20 anni opera nel Municipio XI e che al momento si fa carico di duecento famiglie. In che modo? Con la consegna di pacchi alimentari. Insieme alle organizzazioni di Protezione civile si trovava all’interno della ex scuola Quartararo, in via della Magliana.

“L’associazione ha sempre collaborato con il Municipio nell’area del Banco Alimentare, dell’Emergenza Freddo, nella consegna dei Pacchi durante il lockdown del 2020 – aveva raccontato Ieva a Terzo Binario – ci è stato chiesto di lasciare le stanze libere e di non poter più fare la distribuzione presso la medesima struttura”. Le famiglie aiutate provengono dalla Magliana, dal Trullo, dal Corviale e dalla zona del Portuense.

“Oggi abbiamo effettuato l’ultima distribuzione nel piazzale, non abbiamo utilizzato le nostre stanze per rimanere in linea con quanto c’è stato comunicato. Non abbiamo fatto entrare le persone, sono rimaste all’esterno, su via della Magliana – ha raccontato Ieva al nostro portale – oggi sono venute circa 200 famiglie, mentre altri nuclei familiari li abbiamo raggiunti con i nostri volontari (circa 100 pacchi). Non abbiamo novità dal Comune, relativamente ai locali. Stiamo cercando di ottenere degli spazi, per continuare la nostra attività. Ci serve sostanzialmente un magazzino dove convogliare le cose che andiamo a recuperare”.

Un problema che Ieva, a fine marzo, aveva già evidenziato: ““Non c’è stata prospettata una struttura idonea, per poter essere utilizzata sia come magazzino sia per operare la distribuzione. Quello che è nostro interesse è capire se c’è una volontà, anche di tipo sociale, di poter aiutare la nostra Associazione nell’operare in questo senso”. E poi: “Per noi aiutare significa dare una mano a oltre mille cittadini (tra adulti e bambini) che vivono in povertà e necessità. Forse saremo costretti a non poter più aiutare le famiglie del Municipio XI ma trovare altri Municipi disposti a fornirci lo spazio adeguato”.

c.b.