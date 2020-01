Magliana: fuga di gas durante lavori stradali, farmacia evacuata - Terzo Binario News

Fuga di gas alla Magliana per una rottura accidentale durante i lavori stradali: il tutto è avvenuto in via Pian due Torri. Dalle 14,08 di venerdì 10 gennaio sono sul posto i Vigili del fuoco, con la Squadra 7/A il Nucleo Nbcr e il Funzionario di Guardia.

A scopo precauzionale – con l’ausilio della Polizia locale – è stato interdetto l’accesso alla via ed evacuata una farmacia nei pressi della perdita. Richiesto l’intervento del personale Italgas.