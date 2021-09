Madre Teresa al Bambin Gesù di Palidoro: era il 5 settembre 1993 - Terzo Binario News

Esattamente 28 anni fa madre Teresa di Calcutta andò in visita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro.

Niente di ufficiale né di programmato: solo una visita della monaca albanese a un bimbo appena operato.

Il ricordo di quella giornata nelle parole di chi quel giorno era lì.

“Era il 5 settembre 1993. Madre Teresa venne in taxi per visitare un bambino operato a Palidoro, ma fu subito riconosciuta dall’infermiera accanto a lei, mia collega, tutt’ora in servizio. La Santa disse: “Pregate pregate” e lo ripeté più volte. Si può essere tutti da subito una goccia pulita nel mare quando ci si lamenta che è sporco”.

Michelangelo, fortunato fisioterapista di quei tempi d’oro