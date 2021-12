Madre, figlio, l'amore e l'autismo in un libro di Manola Frosi - Terzo Binario News

La presentazione sabato 18 dicembre alle 16:30 dell’associazione Caere 2020 presso il Book Launch del Mercatino Solidale in via Piave, 34 a Cerveteri

“Questa è la storia di una madre ed un figlio. Una storia d’amore che l’autismo ha solo reso ancora più straordinaria.

È questo in sintesi il significato più profondo che Manola Frosi ha voluto racchiudere nel suo libro “Ad un passo da te” che verrà presentato il giorno 18 dicembre alle ore 16:30 dall’associazione Caere 2020 presso il Book Launch del Mercatino Solidale in via Piave, 34 a Cerveteri.

Sarà l’occasione per uscire dagli stereotipi sul tema e scoprire dalla viva voce della scrittrice che quando l’autismo entra a far parte della vita di una famiglia, nulla è più come prima.

Dopo una prima fase di profondo sconforto, c’è poi la scoperta di potersi emozionare ed amare con occhi diversi.Come afferma Manola Frosi: “non esiste il mondo perfetto, c’è spazio per tutti e nessuno ha il diritto di far sentire un figlio diverso”.

Un altro aspetto che il libro evidenzia è il ruolo dello Stato, troppo spesso un anello mancante. I genitori ed i ragazzi non hanno bisogno di sguardi imbarazzati o impietositi, ma di sostegno, leggi, strutture e diritti salvaguardati. Non si può lasciare il mondo dell’autismo nella solitudine della propria quotidianità.

Il ricavato della giornata verrà dato in beneficenza a Burkina Kamba, associazione impegnata da anni in Africa nella lotta contro la povertà infantile”.