Madre e figlio trovati morti in casa - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Madre e figlio, rispettivamente di 94 e 64 anni, sono stati trovati morti in casa. È successo domenica 10 gennaio – intorno alle 10,30 – in via Olevano Romano, zona Villa Gordiani. Sul posto la Polizia Scientifica.

Gli agenti sono entrati nell’appartamento insieme ai Vigili del fuoco: non sono stati trovati segni di effrazione, né sono stati notati segni di violenza sui corpi.

Secondo quanto appreso, le forze dell’ordine sono state contattate dai vicini, che non avevano più notizie dei due da prima di Natale.