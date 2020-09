Madonna delle Grazie, niente Processione: il Crocifisso Illuminato sale, ma con il furgone - Terzo Binario News

Rispettata la tradizione della famiglia Renzi, anche in tempo di Covid iniziata nel Dopoguerra

Fin dal Dopoguerra i Crocifisso Illuminato parte per il pellegrinaggio del 7 e 8 Settembre per la Madonna delle Grazie. Quest’anno le norme anti Covid impediscono la processione ma non la salita del singolo religioso, custodito da generazioni ormai dalla famiglia Renzi.

“La custodiamo gelosamente – raccontano i fratelli Renzi – presso la storica bottega “della scesa de caterinaccia”, ovvero in via Isonzo. Ogni anno esce per andare incontro ai pellegrini verso largo monsignor d’Ardia alla statua della Madonnina e da lì parte per il lungo pellegrinaggio verso Allumiere.

Quest’anno a causa del Covid non sarà possibile celebrare il pellegrinaggio con la processione ma i Renzi non demordono e la Croce raggiungerà lo stesso il santuario: “Useremo il nostro furgone e il percorso sarà lo stesso del pellegrinaggio. In questo modo a mezzanotte si celebrerà la santa messa e il baldacchino sarà presente, come da tradizione”.