Maccarese-Fregene, la Pro Loco verso il rinnovo delle cariche • Terzo Binario News

Il presidente prof. Giovanni Bandiera informa la cittadinanza che il Consiglio Direttivo della Pro Loco Fregene-Maccarese APS ha stabilito di convocare l’Assemblea ordinaria il 28 maggio 2023.

In tal data si provvederà a: presentazione del Bilancio consuntivo 2022, chiusura dell’esercizio con le dimissioni dell’attuale CD per scadenza del mandato, fissazione della data (entro i successivi 15 giorni) per lo svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, nomina degli Scrutatori e del Presidente del seggio elettorale.

In base alle recenti modifiche dello Statuto UNPLI per le APS (Associazioni di Promozione Sociale) necessarie ai fini dell’iscrizione della Pro Loco nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), potranno partecipare con diritto di voto sia alla Assemblea che alle votazioni, nonché potranno proporre la propria candidatura, esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle quote, cioè iscritti da almeno 3 mesi (entro 28 febbraio 2023).

Si rammenta che la presentazione delle candidature per i membri del Consiglio Direttivo è fatta sulla base di una o più liste con un numero di candidati che deve essere dispari e compreso tra 7 a 11. Le liste possono prevedere la candidatura di membri subentranti. Le liste devono essere depositate presso la sede della Pro Loco Fregene-Maccarese almeno 15 giorni antecedenti la data delle votazioni, ovvero entro la data dell’Assemblea del 28 maggio 2023.

Pertanto per chi volesse iscriversi come Socio della Pro Loco, si informa che la quota associativa annua per il 2023, fissata a € 20 è rimasta invariata, e che il pagamento potrà essere effettuato:

– mediante bonifico bancario al nostro C/C (di cui di seguito le coordinate) e dandoci notizia via e-mail IBAN: IT23G0832749630000000004655 intestato a: Associazione Pro Loco Fregene e Maccarese causale: tesseramento

– oppure direttamente presso l’Info Point di Viale della Pineta 110 (lun-mer dalle 17 alle 19 e venerdì e sabato dalle 10 alle 12).