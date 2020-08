Maccarese: domani via Praia a Mare chiusa al traffico, lavori di asfaltatura - Terzo Binario News

“A partire da domani, lunedì 31 agosto – dalle 7 alle 19 e fino a fine lavori – è prevista la chiusura totale al traffico veicolare di Via Praia a Mare a Maccarese per lavori di asfaltatura e l’istituzione del senso unico alternato al traffico veicolare, con divieto di sosta su entrambe i lati nel tratto di Viale Maria tra l’intersezione con Via Praia a Mare, per una lunghezza di circa 600 metri direzione via del Buttero”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Su Praia a Mare i lavori dureranno un paio di giorni, tempo permettendo. Nel frattempo, chi dovrà recarsi sul lungomare di Maccarese potrà utilizzare via Monti dell’ara”.