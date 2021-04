M5s Trevignano sulla sanità locale insieme al dottor Benedetti - Terzo Binario News

Nell’ormai consueto appuntamento del giovedì, il gruppo Locale di Trevignano Romano del Movimento ha affrontato il tema della sanità territoriale: ampliare il centro infermieristico di Trevignano Romano. Insieme alla referente del gruppo, Simona Petroselli era presente il Dr Fabrizio Benedetti, medico chirurgo ospedaliero.

Durante il colloquio è stata illustrata l’idea di offrire numerosi servizi già previsti dalla sanità pubblica, come pre-ospedalizzazioni, interventi di piccola chirurgia, il trattamento dei nei, la prevenzione odontoiatrica e numerosi altri piccoli interventi utili ai cittadini.

L’intenzione è di coinvolgere i medici di base presenti sul territorio e ampliare servizi pubblici offerti al momento solo attraverso singole iniziative private. “Il centro infermieristico è un buon primo passo” ha affermato la Petroselli “tuttavia gli orari di apertura, limitati al sabato dalle 11 alle 13, che permettono un numero di interventi limitati, andrebbero ampliati aumentando non solo le opportunità di cura territoriale per i cittadini, ma anche la qualità della vita.” Oggi chi deve fare un intervento in day hospital deve raggiungere gli ospedali della Capitale o peggio, di Civitavecchia. Il Movimento intende facilitare e sviluppare una sanità locale che collabori con le strutture di esistenti con i medici di base e sia a disposizione di tutti i residenti. “Quello che ci sta insegnando questa pandemia è l’importanza della sanità diffusa sul territorio – conclude il dott Benedetti – e la difficoltà di raggiungere ospedali in cui ricevere cure e assistenza che avrebbero potuto essere garantite localmente”

Provvederemo già nei prossimi giorni a contattare i medici di base, nella speranza che si possa costruire uno sviluppo condiviso dei servizi sanitari per il nostro territorio”.

M5s Trevignano Romano