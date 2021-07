M5S Santa Marinella: "Troppi contagi, Surf Expo inopportuno" - Terzo Binario News

“Esprimiamo sincera preoccupazione riguardo alla possibilità che venga effettuata la manifestazione Surf Expo 2021.

La vertiginosa crescita dei contagi di questa settimana che ha portato la nostra città a cavalcare in prima posizione la non piacevole classifica dei contagiati, ci fa ritenere inopportuno autorizzare una manifestazione che da sempre ha fatto della partecipazione di gruppo e dei ritrovi di folla il suo punto caratteristico e di forza.

In questo momento in cui scriviamo ci giunge voce di altri numerosi casi di positività e delle prime chiusure di locali per cluster riconosciuti, ed invitiamo il Sindaco, quale massima autorità sanitari a voler riconsiderare la possibilità di autorizzare la manifestazione”.

M5S Santa Marinella