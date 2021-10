M5S Santa Marinella Santa Severa per preservare il Convento dell’Immacolata - Terzo Binario News

Il M5S Santa Marinella-Santa Severa, a sostegno dei cittadini e a seguito dell’incontro avuto con il Comitato di salvaguardia del Convento dell’Immacolata, con una nota inviata ai vertici politici e tecnici del Comune e della Regione, ha inteso sensibilizzare gli amministratori locali e regionali sulla paventata cementificazione dell’area, soffermandosi su alcuni punti chiave: la presenza in loco di piante, degne di particolare interesse e tutela; la probabile presenza di vincoli archeologici, valutabili solo con opportune verifiche; l’esistenza nel sottosuolo in oggetto di canali di scolo, degni di tutta l’attenzione possibile al fine di prevenire criticità idrogeologiche e accordare o meno autorizzazioni a nuove costruzioni.

Il Comune potrebbe sostenere il forte interesse religioso e storico verso il convento per i tanti cattolici cristiani presenti sul territorio, incentivando le parti interessate dalla compravendita a preservare un giusto spazio a margine della chiesetta, permettendo la realizzazione di una cappella privata del comprensorio, con possibilità di visita ai fedeli.

Il Gruppo Locale coglie altresì occasione per sottolineare e ricordare all’Amministrazione Comunale come non sia più rinviabile un’attenta e congrua revisione del piano regolatore che, pensato negli anni 60 e approvato negli anni 70, non è certamente più in linea con le attuali necessità e criticità del territorio e della popolazione.