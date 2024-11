M5S Santa Marinella: "Grazie dell'invito al Pd Iotti ma noi non saremo all'incontro" • Terzo Binario News

“Pur ringraziando il circolo PD Nilde Iotti di Santa Marinella per l’invito, il consigliere Valerio Novelli in accordo col Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle hanno deciso di non poter partecipare all’incontro di venerdì 29, “Costruiamo l’alternativa. Prospettive di campo largo partendo dai territori”.

Tralasciando la presenza di un partito con la quale abbiamo sempre avuto difficoltà di relazione, riteniamo che il principio cardine è capire “l’alternativa a cosa”; sicuramente alle destre sovraniste ma non basta, per noi il campo si costruisce come alternativa alla vecchia politica e come condivisione di valori etici e di legalità.

Purtroppo nel PD locale non vediamo un’alternativa alla politiche delle destre, né nella gestione dei PEBA, nella scelta di non opporsi con il voto alla Provincia Porta d’Italia (unicum in tutti i Comuni che hanno votato la delibera di approvazione), nelle scelte antispeculazione riguardo al Convento dell’Immacolata di Santa Severa, né nelle questioni di ottemperanza alle disposizione del Prefetto nella gestione del caso Mencarelli (al contrario del PD di Tolfa).

Per questo preferiamo aspettare e declinare l’invito in quanto pensiamo che per costruire l’alternativa a qualcuno bisogna “essere” diversi da quel qualcuno.

Scriveva Sandro Penna Felice chi è diverso, essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso, essendo egli comune» e lo lasciamo come riflessione”.

M5S Santa Marinella