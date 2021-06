M5s regionale, interrogazione sulla Rsa Santa Marinella: domande sull'accreditamento - Terzo Binario News

Interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri M5s al presidente della Pisana Marco Vincenzi sui fatti legati alla Rsa Santa Marinella.

“Si interroga il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria per sapere quali provvedimenti intendano assumere e far assumere alla Asl competente nei confronti della RSA “Santa Marinella” in ordine ai gravi fatti giudiziari narrati nella presente.

In una Convenzione sanitaria entrambe le parti, per la propria veste pubblica la prima, e per la propria veste di concessionario pubblico di servizio essenziale la seconda, debbano impegnarsi a tenere, quale elemento essenziale dell’accordo, un comportamento diligente, improntato ai principi di buona fede, lealtà e trasparenza, assicurando che le strutture siano in possesso, oltre che dei requisiti per l’accreditamento, anche dei requisiti minimi di affidabilità e onorabilità in ordine ad una corretta gestione del rapporto con gli utenti, con gli Enti del SSR e con la Regione, al fine di elevare gli standard di qualità, nel rispetto della persona e dei suoi diritti”.