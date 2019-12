M5S Montalto: "Giunta Caci forse in crisi" - Terzo Binario News

Apprendiamo da un post del sospeso Sindaco Caci che i consiglieri Marco Fedele ed Emanuela Socciarelli hanno rinunciato alle deleghe loro conferite : bilancio, tributi, demanio, società partecipate, personale, sport, associazioni sportive uno e politiche per la casa, politiche per l’integrazione, famiglia, politiche per l’infanzia, scuola, pari opportunità e politiche sociali l’altra.

Nelle motivazioni leggiamo il venir meno della “traccia programmatica” e dello “spirito di squadra” iniziale. Si accenna anche ad una “litigiosità interna” alla maggioranza. “Spero che dai social, il dibattito politico si trasferisca nella sua sede naturale che è il Consiglio Comunale” afferma Corniglia Francesco consigliere comunale del Movimento 5stelle “ e che vengano esposte le motivazioni politiche di questo gesto. Non entro nel merito e non giudico prima di sentire dai diretti interessati. Certo politicamente la maggioranza Caci ne esce veramente male. Neanche un mese fa dichiaravano che nonostante la condanna in primo grado del Sindaco e la conseguente sospensione avrebbero continuato “coesi ed uniti”, beh questa coesione è durata davvero poco. “ Quindi dopo due anni e mezzo la maggioranza perde pezzi in giunta ma non in consiglio comunale perché si lasciano le deleghe ma si tiene il posto come consigliere. Eppure è palese che si incide di più come assessore che come consigliere. Forse pensano di condizionare i lavori della maggioranza in questa difficile fase che vede il sindaco condannato in primo grado a tre anni e due mesi ? “Certo non ci si annoia” dice Corniglia “chissà se anche questa volta diranno che è colpa del Movimento 5 stelle ? L’ unica verità è che in tutto questo chi ci rimette veramente è Montalto ed i suoi cittadini.”