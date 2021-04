M5s Ladispoli, venerdì è piazza virtuale - Terzo Binario News

“In tempi migliori ci avresti trovato in piazza con un banchetto, al bar a dibattere civilmente o per strada dando informazioni a semplici cittadini che credono in un cambiamento, generazionale, ma soprattutto morale della politica italiana.

Questo periodo poco felice, con relazioni e contatti sociali ridotti al minimo indispensabile non può impedirci di confrontarci, ascoltare o ricevere critiche costruttive dai cittadini. La tecnologia ci permette di “incontrarci “ con un semplice click o un banale accesso.

Il MoVimento 5 Stelle nasce dalla rete e nelle piazze, vieni a conoscere i nostri consiglieri, i nostri attivisti, le nostre idee. Sviluppiamo insieme quell’intelligenza collettiva a cui auspicava Gianroberto Casaleggio.

L’appuntamento è venerdì 23 aprile alle ore 21. Se sei interessato a partecipare manda la tua mail o il numero di telefono a questi recapiti (ladispolicinquestelle@gmail.com, messaggio whatsapp al 3467791826 oppure messaggio Messenger sulla pagina Movimento 5 Stelle Ladispoli) e poche ore prima della riunione ti gireremo il link per accedere nella videoconferenza. Distanti, ma uniti”.

MoVimento 5 Stelle Ladispoli