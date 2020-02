M5s Ladispoli: "I fondi per la scuola priorità grillina" - Terzo Binario News

“Buone notizie per le scuole del primo ciclo d’istruzione. La nostra città ha ottenuto contributi per la messa in sicurezza di 18 immobili.

Non si può parlare di scuola se prima non parte dalle fondamenta; rendere gli edifici scolastici sicuri e all’avanguardia è una priorità per il movimento cinque stelle. Il Decreto Istruzione ha rimesso al centro dell’attenzione l’edilizia scolastica, ma anche nella legge di Bilancio è stato inserito un fondo speciale sull’edilizia scolastica a cui si potrà destinare l’8xmille per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione.”