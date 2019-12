M5S Ladispoli: "Basta botti, terrorizzano gli animali" - Terzo Binario News

STOP ai botti di Capodanno! Il fenomeno dei “botti” di Capodanno non è di certo nuovo ai fatti di cronaca, basti pensare alle innumerevoli notizie su feriti e deceduti che si possono ascoltare ad ogni inizio anno.

Nel periodo che si concentra in particolare da Natale fino a Capodanno, i cittadini sono costretti a sopportare detonazioni incontrollate che spesso sfociano in veri e propri atti vandalici e che vanno a nuocere ad anziani con apparati uditivi già deboli. Non dobbiamo dimenticare però che tra le “vittime” di questa pratica ci sono anche gli animali domestici che, avendo un apparato uditivo molto più sensibile di quello umano, spesso reagiscono con modi istintivi e incontrollati, come gettarsi nel vuoto, strozzarsi con la catena vista l’impossibilità di scappare, scavalcare recinzioni e altro. È il momento di dire basta, quello che chiediamo è un semplice atto di umanità. “La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali” (Gandhi).

Buon 2020 a tutti! MoVimento Cinque Stelle Ladispoli