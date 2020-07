M5s Civitavecchia: "Tari beffa per i cittadini" - Terzo Binario News

“Sta arrivando in casa dei civitavecchiesi in questi giorni la TARI.

Il pagamento, così come comunicato dal Sindaco Tedesco il 7 marzo

scorso, arriva un mese dopo l’ordinario, vista l’emergenza causata dal

Coronavirus.

Un gesto praticamente simbolico, visto che non saranno di certo 30

giorni a fare la differenza per chi in questi mesi ha visto seriamente

danneggiate le proprie condizioni economiche o gli equilibri dei

propri affari e lo sconto del 15% ai commercianti non compensa neanche

i giorni effettivi di chiusura delle attività.

Anche qui, però, immancabile arriva la beffa. La TARI è arrivata con

un mese di ritardo rispetto al normale, vero, ma sarà possibile

pagarla in 3 rate anziché nelle solite 4.

Il mese di “vantaggio” quindi concesso ai cittadini da una parte,

viene rimangiato dall’altro.

L’ennesima beffa ai danni della cittadinanza che arriva in un momento

economico davvero difficile e in un momento in cui la qualità della

raccolta dei rifiuti sta drasticamente peggiorando grazie alle

scellerate decisioni della Giunta delle revoche”.

Gruppo consiliare M5S