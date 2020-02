M5s Civitavecchia sulla manifestazione: "Il Pincio è contro la pescicoltura ma nessuno è venuto in piazza" - Terzo Binario News

Grande affluenza di manifestanti al Pincio contro la Pescicoltura. Noi come attivisti del movimento 5 stelle ci siamo uniti alla manifestazione per esprimere solidarietà ai pescatori e alle associazioni ambientaliste, protestando contro il parere favorevole dell’amministrazione comunale alla costruzione dell’impianto di Pescicoltura in territorio civitavecchiese, il quale desta non poche preoccupazioni

da un punto di vista ambientale e commerciale.

Palpabile il senso di delusione tra i partecipanti per l’assenza dei vertici dell’amministrazione che evidentemente, come emerso da diverse segnalazioni dei cittadini, hanno preferito una passeggiata alla Marina piuttosto che l’incontro con i contestatori.

Forse perché questo li avrebbe costretti a spiegare la loro reale posizione in relazione al progetto, emersa nell’ultima commissione ambiente, ma che gli stessi si guardano bene dal manifestare pubblicamente.

Non ci resta che attendere il prossimo consiglio comunale,

nel quale sarebbe opportuno che arrivassero finalmente soluzioni

concrete da parte del Sindaco Tedesco e dell’assessore Magliani che tutelino il patrimonio naturale della Frasca.

Gruppo Attivisti Movimento 5 Stelle Civitavecchia