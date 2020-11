M5s Civitavecchia sulla Giunta Ter: "Nessuna spiegazione di Tedesco sul rimpasto" - Terzo Binario News

“E sono tre. Terza giunta in 17 mesi per l’amministrazione comunale di

Civitavecchia.

Continuando con questi ritmi a fine mandato il sindaco Tedesco

potrebbe aver conquistato un nuovo record nel suo percorso politico:

quello del maggior numero di rimpasti che Civitavecchia abbia mai

visto. Calcolando un rimpasto ogni 6 mesi, a fine mandato

Civitavecchia potrebbe aver conosciuto ben 10 giunte diverse.

Ovviamente mai una spiegazione alla cittadinanza sul perché un

assessore viene “promosso” o sul perché un assessore viene mandato a

casa.

Lo stesso partito del sindaco, la Lega, ha replicato ora con la

Riccetti lo stesso film visto con l’ex assessore Pescatori. Grandi

lodi in pubblico, e saluti. Ma se queste persone secondo la Lega hanno

lavorato bene perchè cambiarle?

Mai una motivazione, mai una spiegazione, mai una rendicontazione

dell’operato svolto e degli eventuali successi raggiunti.

Capita a chi in 17 mesi non ha potuto far altro che provare, senza

successo, a placare i focosi animi della propria maggioranza.

Ora il teatrino con Fratelli d’Italia: dentro alla maggioranza, ma

neanche troppo. Un capogruppo, Simona Galizia, promosso assessore e

dopo pochi mesi messo alla porta. Altri consiglieri comunali che

cambiano partito come se fosse un abito.

E alla città? E gli obiettivi da raggiungere? Ed i problemi da risolvere?

Se a Palazzo del Pincio non si parla d’altro che di poltrone, chi e

quando potrà pensare a lavorare per la città?

Civitavecchia pagherà a caro prezzo questo totale nulla amministrativo.

Gruppo consiliare M5S