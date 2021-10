M5S Civitavecchia: "Presentata una mozione per promuovere le comunità energetiche a Civitavecchia” - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi si è tenuto il primo convegno del nostro Progetto Libro Bianco sulle comunità energetiche.

È stato un ottimo momento di confronto che ci ha permesso di ricevere diversi contributi sul tema, che abbiamo voluto raccogliere in una mozione in cui si chiede al Sindaco ed alla Giunta di promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica.

Inoltre abbiamo chiesto di assicurare, anche attraverso la creazione di apposito sportello o centro informazioni, la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo.

Questo è un primo passo verso una partecipazione più attiva nella rivoluzione energetica della quale ogni singolo cittadino deve sentirsi protagonista.

Siamo felici di aver delineato il perimetro del primo progetto del Libro Bianco ed auspichiamo un’ampia convergenza di tutte le forze politiche che compongono il Consiglio Comunale di Civitavecchia”.

Gruppo consiliare M5S