M5s Civitavecchia: "Pericoloso ignorare le allerte Prociv" - Terzo Binario News

“Nei nostri 5 anni di amministrazione abbiamo potuto toccare con mano la grande professionalità, dedizione e abnegazione di tutto il personale della Protezione civile locale. Per questo abbiamo fatto il possibile per metterli nelle migliori condizioni per operare, consci della loro importanza per la sicurezza della nostra comunità.

Apprendiamo con stupore che le indicazioni da loro fornite per evitare il crearsi del ghiaccio lungo le strade cittadine sono state clamorosamente ignorate.

Possiamo capire che la Giunta delle revoche non risponda mai a segnalazioni, critiche o proposte dell’opposizione ma almeno la protezione civile ascoltatela.

È una questione di sicurezza su cui non si può transigere, né si può accettare sciatteria a riguardo.

L’amministrazione chieda scusa per le proprie mancanze e si attivi per essere pronta a rispondere in occasioni future”.

Gruppo consiliare M5S