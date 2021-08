M5S Civitavecchia: "Perché Tedesco non festeggia l'esaurimento della discarica?" - Terzo Binario News

“Il sindaco Tedesco non perde occasione per compiere uscite a vuoto e

scivoloni imbarazzanti per chi dopo 2 anni dovrebbe ormai aver capito

come funzionano le pubbliche amministrazioni.

La discarica di Civitavecchia chiuderà il 15 settembre per raggiunti

limiti di capienza, e per i nostri cittadini non cambierà

assolutamente nulla, se non in meglio, visto che ormai da anni i

nostri rifiuti vanno a Viterbo perchè necessitano di essere trattati

in un impianto che per fortuna a Civitavecchia non c’è.

Il sindaco dovrebbe sapere che i rifiuti vanno dove la regione decide

che vadano. Il sindaco dovrebbe sapere che il comune ha l’obbligo di

organizzare la raccolta, magari differenziando il più possibile sia

per motivi ambientali che economici, per poi conferire dove gli viene

ordinato di conferire.

Il sindaco dovrebbe sapere che grazie alla differenziata porta a porta

avviata da noi Civitavecchia è passata da 25mila tonnellate di

indifferenziato a circa 7000 tonnellate l’anno, che dopo il

trattamento diventano 3500 quindi non è necessario avere anche una

discarica su questo territorio già martoriato.

Il sindaco dovrebbe sapere che la dirigente regionale di riferimento è

stata arrestata pochi mesi fa, e che la stessa dirigente regionale era

già stata pesantemente criticata nel corso del nostro mandato.

Il Sindaco si dimostra molto più bravo a fare “pupazzate” inutili come

quella dello scorso anno, quando insieme ad altri sindaci del

territorio andò a far finta di bloccare camion di rifiuti che in

realtà avevano già scaricato il proprio carico, che a comprendere

meccanismi complicati di pubblica amministrazione.

Il nostro auspicio è che le istituzioni preposte riescano davvero nel

prossimo futuro a dare una svolta alla pianificazione regionale dei

rifiuti, costruendo nuovi impianti sostenibili per i territori

(qualcuno non si faccia venire in mente inceneritori) ed incentivando

sempre di più la raccolta differenziata, in tutto il territorio

regionale.

Nell’immediato, sperando che non si conceda un’ulteriore proroga alla

discarica di Civitavecchia, dal 15 settembre almeno vedremo fermarsi

il passaggio continuo di tir in città che Tedesco aveva promesso di

osteggiare per poi non fare, per l’ennesima volta, alcunché.

Gruppo consiliare M5S